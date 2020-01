L'incendie industriel de grande ampleur qui s'est déclaré vendredi matin dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve est sous contrôle, mais il n'est pas encore totalement éteint. Un périmètre de confinement reste appliqué autour de l'entreprise sinistrée. Les fumées dégagées ne sont en outre pas toxiques, ont indiqué les autorités locales.

Une soixantaine de pompiers brabançons sont mobilisés depuis vendredi matin vers 04h45 sur le site de l'entreprise Realco, spécialisée dans les biotechnologies, leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de solutions et de procédés d'hygiène à base d'enzymes.

Les sapeurs des casernes de Wavre, Nivelles, Braine-l'Alleud et Jodoigne ont été appelés. Un renfort matériel a en outre été apporté par les pompiers de Gembloux, Eghezée et Overijse.

Le feu s'est déclaré dans un vaste entrepôt, générant un important dégagement de fumées. L'analyse de celles-ci, réalisée par la Protection civile, confirme qu'il n'y a pas eu de dépassement des niveaux d'alerte pour les produits dangereux. Les fumées sont donc considérées comme non toxiques, communiquent les autorités locales, précisant que la police de l'environnement évalue la potentielle pollution pour les eaux ruisselantes.

Le plan communal d'urgence a été déclenché vers 07h15. La nationale 4 a par ailleurs été fermée à la circulation dans les deux sens, tout comme l'avenue Einstein le long de laquelle se trouve l'entreprise touchée par le sinistre.

Les locaux administratifs et un bâtiment contenant des produits dangereux, dont du chlore destiné à la purification de l'eau de piscine, ont pu être protégés.

En raison du dégagement de fumées, le confinement reste d'application dans le parc scientifique, dans un rayon de quelque 150 mètres autour de l'entreprise. Il n'y a aucune victime.

Un call center a été mis à la disposition des habitants qui peuvent appeler le numéro gratuit 0800/99.584.

