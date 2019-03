actualité

Les Etats-Unis approuvent la vente de quatre drones SkyGuardian à la Belgique

(Belga) Le Département d'Etat américain a approuvé la possible - et probable - vente à la Belgique de quatre drones de type MQ-9B SkyGuardian et des équipements associés pour une valeur estimée à 600 millions de dollars, a annoncé mardi l'Agence de coopération de sécurité et de défense (DSCA), dépendante du Pentagone et chargée des exportations de matériel militaire américain.

