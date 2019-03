Les élus démocrates contestent le milliard du Pentagone pour le mur

(Belga) Une commission du Congrès américain a contesté mardi le transfert d'un milliard de dollars du budget de la défense pour la construction du mur frontalier avec le Mexique voulu par le président Donald Trump, annoncé la veille par le chef du Pentagone Patrick Shanahan.

La commission des Forces armées de la Chambre des représentants "refuse" le transfert de ces fonds, a indiqué dans un communiqué le président démocrate de cette commission, Adam Smith. Ce communiqué a été publié alors que M. Shanahan, qui remplit les fonctions de ministre de la Défense par intérim depuis la démission de Jim Mattis fin décembre mais dont la confirmation à son poste n'a toujours pas été décidée par le président, défendait son budget 2020 devant le Congrès. M. Shanahan a été questionné sur sa décision annoncée la veille au soir "d'entreprendre (...) la construction d'un mur de 91 km de long et de 5,5 m de haut, de construire et de réparer les routes et d'installer des éclairages" dans la région d'El Paso, à la frontière avec le Mexique. Furieux de ne pas avoir été consultés alors que la constitution leur donne le contrôle des dépenses publiques, les élus démocrates ont prévenu M. Shanahan que la Chambre ne lui permettrait plus de transférer des fonds d'un compte du Pentagone à un autre. La Chambre des représentants, qui est contrôlée par l'opposition démocrate, se lance ainsi dans une nouvelle bataille judiciaire avec M. Trump sur le financement de cet ouvrage emblématique de sa politique de fermeté sur l'immigration. (Belga)