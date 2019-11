Les éditorialistes flamands écoeurés par le blocage fédéral

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

Plus de cinq mois après les élections, la formation d'un gouvernement fédéral est toujours au point mort. Les pré-formateurs Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) n'ont pas réussi leur mission de rapprochement, et le roi a repris ses consultations. Pour les éditorialistes flamands, écoeurés, l'impasse est totale.

Le roi Philippe et Bart De Wever © Belga

Quousque tandem abutere patientiam nostram ?

...

