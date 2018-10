Les écoles francophones bien moins équipées qu'en Flandre sur un point précis

En Flandre, les écoles disposent ainsi d'un ordinateur fixe, portable ou tablette pour trois élèves en moyenne, selon l'ICT-Monitor flamand publié lundi. Au sud du pays, cette moyenne tombe à un ordinateur ou tablette pour 9 élèves, et même 11 élèves en Région de Bruxelles-Capitale.

En Communauté germanophone, cette moyenne est de 5 élèves, d'après le baromètre digital Wallonia 2018. En 2017, on dénombrait un peu plus de 114.000 ordinateurs ou tablettes dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont un peu plus de 20.000 dans la seule capitale. Bien que moins étoffé qu'en Flandre, le parc informatique des écoles francophones a néanmoins progressé de 38% entre 2013 et 2017, la population scolaire croissant, elle, de 5% sur cette même période.

La présence de tableaux blancs interactifs (TBI) varie aussi fortement que l'on se trouve au nord ou au sud de la frontière linguistique, surtout au niveau de l'enseignement primaire. Ainsi, en Flandre, 93% des écoles du primaire disposent de tableaux digitaux, contre 8% il y a dix ans encore.

Un des axes du Pacte d'excellence

Dans le secondaire flamand, cette proportion est passée de 29 à près de 80% en l'espace de dix ans. En Wallonie, seules 45% des écoles du primaire étaient équipées en TBI l'an dernier, contre 40% seulement en Région de Bruxelles-Capitale. Pour le secondaire en revanche, la présence de TBI ne varie toutefois pas fortement entre nord et sud du pays, avec des taux d'équipements tournant autour de 80%.

Bien conscients de ce retard francophone en matière d'enseignement numérique, les acteurs du Pacte d'excellence en ont fait un des axes de ce vaste plan de réforme devant amener l'école francophone à mieux former les jeunes au monde et défis de demain.