Les échasseurs namurois ont présenté leur hymne lors des Fêtes de Wallonie

Jusqu'à présent, les échasseurs n'avaient pas d'hymne, mais c'est donc désormais chose faite. Une manière aussi de convaincre la Fédération Wallonie-Bruxelles de retenir leur candidature au titre de patrimoine mondial de l'Unesco en 2020.

"Nous n'avons pas été retenus en 2018 au profit de l'Ommegang", a déclaré Patrick Dessambre, président de l'ASBL Les Echasseurs namurois. "Avec cette hymne et tout ce que nous avons fait pour étoffer notre dossier, nous espérons que la donne changera."

Une cinquantaine d'enfants de 7 à 14 ans ont travaillé pendant près d'un an pour composer l'air. Le texte, divisé en quatre refrains et trois couplets, parle des spécificités des échasseurs et de leurs luttes dans un style "folklorique et épique".

Le combat de l'Echasse d'Or, qui oppose traditionnellement les deux brigades de la ville à l'occasion des Fêtes de Wallonie, s'est déroulé devant plusieurs milliers de spectateurs place Saint-Aubain. C'est le jeune Jérémy Frippiat (23 ans) qui l'a emporté au terme d'une joute dominée par les Avresses.

Belga