Les disparus volontaires

On estime qu'il y a en moyenne 14.000 disparitions par an en Belgique. Parmi elles, 10% sont jugées inquiétantes. A la cellule disparition de la police fédérale, on en compte en moyenne 5 par jour. Dans 95 % des cas, les personnes sont retrouvées. Pour 15%, d'entre elles la fin est d'ailleurs funeste puisque c'est leur cadavre qui a été retrouvé.

