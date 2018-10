Les dépenses moyennes pour des funérailles ont bondi de 25% en 10 ans

Pour des funérailles complètes, le prix moyen actuel est de 5.000 euros mais 25% des répondants disent payer au moins 6.000 euros et 5% entre 9.000 et 15.000 euros. Le prix de revient moyen est plus élevé d'environ 700 euros en Flandre par rapport à la Wallonie (5.300 euros contre 4.600 euros).

Toujours en Flandre, la crémation se révèle à peine moins chère que des obsèques "classiques" (5.200 euros contre 5.400 euros), tandis que la différence est nettement plus marquée en Wallonie (4.100 euros contre 5.100 euros).

L'étude de Test-Achats pointe également que 63% des défunts sont incinérés et une toute petite minorité (1%) donne son corps à la science. Il apparaît encore que de plus en plus de personnes choisissent de garder l'urne à domicile. La crémation est par ailleurs plus courante en Flandre (72%) qu'en Wallonie (43%). Le Belge reste par contre très satisfait des entreprises de pompes funèbres.

Test-Achats a interrogé en mars dernier 850 personnes ayant perdu un être cher au cours de ces cinq dernières années.