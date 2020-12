Les commerces dits non-essentiels peuvent rouvrir leurs portes ce mardi, moyennant le respect d'un protocole sanitaire strict.

Les commerces dits non-essentiels peuvent rouvrir leurs portes mardi, moyennant le respect d'un protocole sanitaire strict. Le shopping, d'une durée de 30 minutes maximum dans un magasin, se fait individuellement, la compagnie d'enfants jusqu'à 18 ans inclus étant autorisée mais devant être limitée autant que possible.

Les magasins doivent appliquer de leur côté la norme d'un client par 10m². Les commerces de moins de 20m² peuvent recevoir maximum deux clients en même temps, dans le respect de la distanciation, tandis que ceux de plus de 400 m² doivent prévoir un contrôle d'accès. "Le magasin est également responsable de la gestion de la file d'attente à l'extérieur", stipule l'arrêté ministériel.

> Les commerces rouvrent ce mardi: les détails des nouvelles mesures

A l'ouverture des magasins, les rues du centre de Liège étaient calmes ce mardi matin.

Le Ministre de la santé Frank Vandenbroucke (SP.A) a fait une sortie pour le moins polémique ce dimanche en déclarant que les magasins ne présentent a priori "pas de grand risque" et que la fermeture des commerces non essentiels a été décrétée uniquement pour provoquer un "choc" dans la population. Des propos qui ont choqué les commerçants.

Des comptages à la rue Neuve

A Bruxelles, le bourgmestre Philippe Close compte sur "des technologies" pour éviter les filles. "On travaille avec l'ULB et avec des opérateurs télécom pour en permanence savoir combien de personnes sont présentes sur les différentes zones de la rue Neuve", a-t-il expliqué à nos confrères ce mardi de Bel-RTL. "Notamment avec les GSM, mais on procède aussi à différents comptages avec des capteurs, avec 25 stewards présents, avec de nombreuses forces de l'ordre pour qu'en permanence il y ait une fluidité. Il y a des zones vertes, oranges et rouges. Et quand c'est rouge, on peut en arriver à fermer la rue et demander aux gens de passer leur chemin. L'idée est de ne pas recréer des files évidemment ailleurs."

Des règles spécifiques pour les centres commerciaux

Dans les centres commerciaux, qui doivent prévoir des produits pour l'hygiène des mains, un visiteur est autorisé par 10m² et des marquages au sol sont réalisés pour maintenir une distance de 1,5 mètre. Les visiteurs doivent s'y déplacer seuls également mais peuvent être accompagnés des mineurs du même ménage ou de personnes ayant besoin d'une assistance. L'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings doit être organisé par les autorités communales compétentes.

