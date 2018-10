Les colis des banques alimentaires incomplets

Les banques alimentaires auraient pourtant dû recevoir ces produits de base (lait, farine, riz, pâtes, huile...), la Belgique recevant 88 millions d'euros de l'Union européenne pour ce faire. Toutefois un problème d'appel d'offres a causé un arriéré en termes de livraisons dans tout le pays, rapportent jeudi les quotidiens du groupe Mediahuis.

"Il y a pénurie dans toute la Belgique", indique la députée Nahima Lanjri (CD&V) dans les quotidiens. "Cela devient de plus en plus difficile. Ces deux dernières années, les associations et CPAS n'ont reçu que la moitié des produits qu'ils avaient commandés. Les commandes sont réalisées sur base du nombre de bénéficiaires. Au total, 157.000 personnes font appel aux colis alimentaires en Belgique."

Le cabinet du ministre compétent Denis Ducarme (MR) a reconnu qu'il y avait eu un problème avec les appels d'offres. "Celles qui sont arrivées n'ont pas respecté les règles; nous avons donc lancé un nouvel appel en septembre", a souligné son porte-parole.