Seuls 20% des Belges présentant des symptômes du coronavirus prennent contact avec leur médecin en étant déjà en situation d'isolement, selon l'enquête réalisée par l'institut de santé publique Sciensano.

Les experts soulignent que 80% des personnes attendent un contact avec un médecin avant de s'isoler des autres, or les personnes infectées sont les plus contagieuses aux premiers jours de la contamination. "Les personnes qui attendent de prendre contact avec un médecin avant d'entreprendre un confinement strict, ont de plus grandes chances d'en infecter d'autres, parce que le taux de contagion est plus élevé dans les premiers jours de contamination", souligne Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19. Les experts appellent donc la population à s'isoler dès les premiers symptômes afin de lutter efficacement contre la propagation du virus.

L'enquête a été menée auprès de 44.000 personnes entre le 2 et 9 avril. Elle révèle par ailleurs que 90% de la population estime être suffisamment informée sur le virus, les mesures en application, les symptômes et la propagation du Covid-19. Les responsables de Sciensano indiquent par ailleurs qu'ils mèneront prochainement une deuxième enquête et appellent la population à largement y participer.

