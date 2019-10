Les Belges déménagent de plus en plus d'une région à l'autre

En Belgique, les habitants déménagent de plus en plus d'une région à l'autre. Ces migrations sont particulièrement en hausse entre Bruxelles et la Région flamande : au cours de l'année 2016, 24 000 habitants ont quitté Bruxelles pour s'installer en Région flamande, soit une augmentation de 65% par rapport à ce qui s'est passé en 1997.