Les archives diplomatiques belgo-coréennes rassemblées dans un livre d'ici 2021

(Belga) Un protocole d'accord a été signé mercredi, à Séoul, entre la Commission royale belge d'histoire et l'Institut national d'histoire coréenne, a-t-on appris en marge de la visite d'État en Corée du Sud. Le partenariat prévoit de rassembler, d'éditer et de publier l'ensemble des archives diplomatiques entre la Belgique et la Corée depuis leurs premiers échanges. L'ouvrage à paraître est prévu pour fin 2021, année qui marquera le 120e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les archives diplomatiques belgo-coréennes rassemblées dans un livre d'ici 2021 © belga