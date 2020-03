Les conséquences économiques de Covid-19 risquent de ne pas être des moindres. Et elles risquent d'être encore plus douloureuses si, comme en Belgique, vous n'avez pas constitué de réserve.

"On ne met pas en place un corps des sapeurs-pompiers quand la maison est déjà en feu", déclarait Peter Piot, le célèbre virologiste, le week-end dernier dans le Financial Times. Il vaut mieux s'armer à l'avance contre une épidémie comme celle du coronavirus. Il en va de même pour les conséquences économiques d'une telle épidémie. Et il y en a. La Chine, où le virus a éclaté, est la deuxième plus grande économie du monde et les économistes craignent que la croissance ne s'arrête. En Europe, l'Italie, troisième économie de la zone euro, est le pays le plus touché. Le Covid-19 sévit principalement dans le nord, le coeur financier et économique du pays.

...

"On ne met pas en place un corps des sapeurs-pompiers quand la maison est déjà en feu", déclarait Peter Piot, le célèbre virologiste, le week-end dernier dans le Financial Times. Il vaut mieux s'armer à l'avance contre une épidémie comme celle du coronavirus. Il en va de même pour les conséquences économiques d'une telle épidémie. Et il y en a. La Chine, où le virus a éclaté, est la deuxième plus grande économie du monde et les économistes craignent que la croissance ne s'arrête. En Europe, l'Italie, troisième économie de la zone euro, est le pays le plus touché. Le Covid-19 sévit principalement dans le nord, le coeur financier et économique du pays.Kristalina Georgieva, la femme la plus haut placée au FMI, a été très claire : "Même si le Covid-19 est rapidement freiné, la croissance en Chine et dans le reste du monde sera touchée". L'OCDE a publié un rapport au titre alarmant : "Coronavirus : l'économie mondiale menacée". C'est une mauvaise nouvelle pour tout et tout le monde.Les coups encaissés ces dernières semaines par les bourses ne sont pas le pire problème. Les taux élevés des cours de la Bourse étaient injustifiables, alimentés par la politique de taux d'intérêt bas de la Banque centrale européenne. Les personnes en quête d'un rendement de leurs économies ont été poussées vers la bourse, ce qui a fait grimper les prix. Une petite baisse ne peut faire de mal - même si elle aurait pu être moins drastique.Autre chose, l'impact sur l'économie réelle. En premier lieu, cela crée des problèmes du côté de l'offre : ici et là, l'offre s'arrête. Les entreprises ont des problèmes parce qu'elles ne reçoivent plus les produits, par exemple de Chine, dont elles ont besoin pour leur processus de production. Cela peut provoquer une réaction en chaîne. D'autres fournisseurs, clients, banques qui ont accordé des prêts sont également frappés de plein fouet. Il n'est pas facile de réagir, bien que le gouvernement puisse atténuer les souffrances en autorisant le chômage temporaire ou le report du paiement des cotisations de sécurité sociale.L'épidémie de Covid-19 a également des conséquences psychologiques, qui peuvent avoir un impact sur la demande de l'économie. Les gens ont peur, voyagent moins, reportent leurs achats - avec toutes les conséquences que cela implique pour les affaires. Ensuite, les banques centrales sont rapidement examinées. Peuvent-elles abaisser les taux d'intérêt, de sorte que la consommation et l'investissement deviennent moins chers et que l'économie soit stimulée ? Aux États-Unis, la banque centrale a déjà publié une déclaration claire : "Nous utiliserons les instruments dont nous disposons et nous réagirons de manière appropriée pour soutenir l'économie". Si le moteur économique cale, on s'attend à ce que les taux d'intérêt aux États-Unis soient à nouveau revus à la baisse.En Europe, ce sera difficile, car le taux d'intérêt est déjà de 0%. C'est pourquoi on regarde plus les gouvernements. L'Italie a déjà annoncé qu'elle consacrerait 3,6 milliards d'euros à l'aide d'urgence au secteur du tourisme. Et elle a immédiatement appelé l'Union européenne à faire preuve de souplesse dans l'évaluation des déficits budgétaires. Depuis des années, l'Italie est l'un des plus grands enfants à problèmes de l'Europe. Il n'y a jamais eu de discipline budgétaire. Le Covid-19 va encore aggraver la situation.Dans une certaine mesure, il en va de même pour la Belgique. La Commission européenne prévoit une faible croissance économique de 1,2 % et voit notre déficit augmenter à 2,5 % du PIB, tandis que la dette continuera à fluctuer autour de 100 %. Tout cela avant l'apparition de l'épidémie de Covid-19. Les chiffres n'étaient donc pas à prendre à la légère, et devinez quoi : une économie en déclin signifie moins de revenus et plus de dépenses pour le gouvernement. Nous ne pouvons pas vraiment nous le permettre.Pour mener une politique appropriée dans des périodes difficiles comme celle-ci, il faut mettre de l'ordre dans les finances publiques en période de prospérité et, si possible, constituer des réserves. Aujourd'hui, bien sûr, il est trop tard pour cela, comme le reconnaît Peter Piot. Il faut se préparer à l'avance à une crise (économique), en temps de paix. Nos gouvernements n'ont pas réussi à le faire. Les années de politique imprudente risquent de décupler l'impact du coronavirus.