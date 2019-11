Les anciens dirigeants de Nethys - Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer - détiennent encore une quarantaine de mandats dans les filiales de Nethys, selon un décompte du chef de groupe cdH au Parlement wallon François Desquesnes.

En l'absence d'information à ce sujet de la part du ministre wallon Pierre-Yves Dermagne (PS), le député François Desquesnes a épluché le Moniteur belge et les sites internet des filiales pour établir un décompte. "Je suis bien conscient qu'il y a un décalage entre les décisions et leurs publications au Moniteur. Mais, en ce qui concerne leur départ de Nethys, nous avions eu nos assurances avant toute publication", souligne l'humaniste.

Selon ses informations recueillies, l'ancien CEO de Nethys, Stéphane Moreau, détient encore 15 mandats en siégeant dans les filiales Be TV, Les éditions de l'Avenir, Elicio, Integrale Luxembourg (président du CA), l'Avenir Avertising, l'Avenir Développement (président du CA), NEB Participations, Newco 1, Publigaz (mais son mandat s'arrêtait le 20 novembre), Publilec, Publipart, Taxshelter, Voo SA, WBCC et Win. Pol Heyse, ancien CFO de Nethys, compte lui 14 mandats, chez ACM SA, Be TV (CEO), Credis, Les éditions de l'Avenir, Elicio, Integrale Luxembourg, Le Travailleur chez lui, NEB Participations, NEB Foncières (président), Ogeo, Publilec (membre du comité d'audit), Publipart, Voo SA et Win.

Bénédicte Bayer enfin, ancienne administratrice de Nethys, siège quant à elle encore chez Be TV, Credis, Les éditions de l'Avenir, Elicio, l'Avenir Advertising, le Travailleur chez lui, NEB Participations, NEB Foncières, Ogeo, Voo SA, Wallonie Data center, WBCC (CEO) et Win. Elle dispose donc de 13 mandats.