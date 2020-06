Les 2e sessions en présentiel seront encouragées dans l'enseignement supérieur

Les examens de seconde session dans l'enseignement supérieur prévus en août et début septembre prochains devraient, si les établissements en ont les capacités logistiques, être organisés sur un mode présentiel, et non à distance, a indiqué mardi la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR).

