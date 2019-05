Leçon des débats préélectoraux du Vif : il faut changer la façon de faire de la politique

Olivier Mouton Journaliste politique au Vif/L'Express

Six débats publics ont été organisés. Principe : voici des solutions pour relever six défis majeurs pour notre société. Thématiques : rapprocher citoyens et politiques, réussir la transition énergétique, réussir la transition économique, garantir une justice fiscale et sociale, combiner migrations et vivre-ensemble, inventer une mobilité propre et durable. Bilan : les règles du jeu partisan doivent changer. D'urgence.

La grande salle de la brasserie François, à Namur, est pleine à craquer, le 8 mai 2019 : l'enjeu climatique a marqué de son empreinte la campagne électorale. © kris/make it pop