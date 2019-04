actualité

Le Welcome Spring Festival reviendra le 24 avril dans le centre de Louvain-la-Neuve

(Belga) Après deux années de localisation sur le parking Leclercq de Louvain-la-neuve à cause d'impératifs de sécurité, le Welcome Spring Festival (www.welcomespring.be) va revenir dans le centre de la cité universitaire. Ce sera le mercredi 24 avril prochain, à partir de 13h, avec des concerts et des animations sur la Grand-Place et sur d'autres places jusqu'à 21h. Ensuite, les festivaliers retourneront sur le parking Leclercq pour la suite de la soirée. Le Welcome Spring Festival, qui en sera cette année à sa 29e édition, est un événement gratuit qui rassemble environ 15.000 personnes.