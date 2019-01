Le Vlaams Belang veut un moratoire sur l'immigration pour au moins 10 ans

Pour la formation flamande, la priorité doit être de protéger nos frontières en mettant le holà à l'immigration pour au moins dix ans. "Pas par haine envers les étrangers, mais par amour pour nos concitoyens", selon son président.

"On ne peut résoudre un problème en l'amplifiant", a-t-il ajouté. Cette période de dix ans doit servir à supprimer les "pommes pourries" qui, d'après M. Van Grieken, sont "ceux qui mettent Molenbeek sens dessus dessous, qui tentent de répandre une forme extrême de l'islam et qui veulent profiter de la sécurité sociale".

Le parti d'extrême droite décoche ses flèches à l'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA). Pendant quatre ans et demi, ses propos musclés n'ont jamais été suivis d'actes, juge le Vlaams Belang. Outre la protection des frontières, la formation promet également d'améliorer le bien-être et de faire progresser la Flandre. M. Van Grieken n'a fait aucun commentaire sur la composition des listes.