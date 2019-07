Il y a un an, un député du parti séparatiste pose une question au parlement flamand : pourquoi la Flandre ne disposerait-elle pas de sa propre équipe de football ? Retour sur un épisode qui pourrait être le premier d'une longue série. Puisque l'objectif existe bel et bien.

Il suffit parfois d'un signe. Voire d'un petit coup de pouce. Le 31 mai 2018, le député régional Vlaams Belang Stefaan Sintobin feuillette le quotidien De Standaard. Bart Maddens, politologue de la KULeuven, y va de sa tribune habituelle et évoque un fait étrange. Le soir même, la Conifa, la Confédération des associations de football indépendantes, donne le coup d'envoi de sa Coupe du monde des pays, des régions et des communautés non reconnus. Chypre du Nord, l'Ile de Man, la Kabylie ou les Coréens unis du Japon se rassemblent à Londres pour en découdre. " Et la Flandre dans tout ça ? ", s'interroge Maddens dans sa chronique, rappelant au passage qu'une " scission des Diables Rouges semble peu réaliste dans les circonstances actuelles ", mais qu'intégrer la Conifa relèverait d'une " initiative sympathique " que le gouvernement flamand devrait soutenir, sachant qu'il est " dominé par un parti séparatiste ". Quelques lignes qui font mouche.

...