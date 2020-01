Le Vlaams Belang réclame une enquête sur le financement du PTB

Le Vlaams Belang a réclamé jeudi que la commission de contrôle des dépenses électorales de la Chambre se penche sur les revenus que le PTB-PVDA tire des cotisations de ses membres qui s'élèvent à plus d'un million et demi d'euros par an, soit presque autant que le PS, le MR, la N-VA et le CD&V réunis.