Le Vlaams Belang n'a avancé "aucun point de rupture" ce lundi, mais le fossé reste profond avec la N-VA, a affirmé le président des nationalistes flamands Bart De Wever à l'issue d'un bureau de parti.

Dimanche, au soir de sa victoire électorale en Flandre où il est redevenu le 2e parti, le Vlaams Belang a annoncé qu'il mettrait à l'agenda politique plusieurs points de rupture. Aux yeux de Bart De Wever, il ne l'avait pas fait lundi. Le président du VB, Tom Van Grieken, a expliqué à l'issue d'un bureau de son parti qu'il partait d'une page blanche et attendait une initiative de la N-VA. "C'est une attitude sage, ça me semble être un bon début pour une discussion. Mais évidemment, je ne l'ai pas encore vu", a ajouté l'Anversois en parlant de Tom Van Grieken. "Il faudra vérifier ces intentions..."

En tant que premier parti sorti des urnes au nord du pays, la N-VA a pris la main. Elle doit encore déterminer dans quel ordre elle recevra les autres partis flamands. Elle n'exclut pas de rompre le cordon sanitaire - par lequel les formations démocratiques s'empêchent de gouverner avec l'extrême droite - et de monter avec le VB au gouvernement flamand, mais la réalité arithmétique n'est pas favorable à cette option.

"Aujourd'hui, je souhaite ne rien exclure. Nous voyons ces pourparlers (avec le Vlaams Belang) dans un esprit d'ouverture. Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé", a commenté Bart De Wever. Il insiste toutefois sur la profondeur du fossé qui sépare les deux partis, selon lui. "Il y a encore quelques petits problèmes entre nous, ce hooliganisme politique, ces mauvaises amitiés. Cela n'a pas disparu. Sur le fond aussi: certaines propositions dépassent la limite ou sont inapplicables en ce qui nous concerne".

Une reconduction de la majorité "suédoise" actuelle au gouvernement flamand (N-VA, CD&V, Open Vld) disposerait d'une assise parlementaire de 70 sièges sur 124. Si la N-VA devait rompre le cordon sanitaire avec le Vlaams Belang, ces deux formations ne réuniraient que 58 sièges et seraient donc minoritaires. Jusqu'à présent, aucun autre parti flamand que la N-VA ne s'est montré enclin à rompre le cordon sanitaire, à l'exception de l'expression d'un député Open Vld vite rappelé à l'ordre.

Pour autant, ces pourparlers avec le VB ne sont "pas que pour la galerie", assure Bart De Wever. Quant au niveau fédéral, le président de la N-VA répète son plaidoyer pour le confédéralisme. "Si l'on ne perçoit pas maintenant que le confédéralisme est la seule porte de sortie, on ne le percevra jamais. Même pour la gauche en Wallonie, c'est une solution", lâche-t-il. Et l'Anversois de répéter ses exclusives à l'égard du PS et d'Ecolo, ainsi qu'à l'encontre d'un gouvernement fédéral sans majorité parlementaire en Flandre.