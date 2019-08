Le Vlaams Belang a encore injecté 100.000 euros pour de la propagande en ligne

Le Vlaams Belang et ses figures de proue continuent d'investir dans de la propagande sur Facebook. Au total, plus de 100.000 euros ont été investis en un mois, rapportent samedi De Standaard, Het Nieuwsblad et het Belang van Limburg.

Le parti qui gère les comptes "Vlaams Belang" et "Tom Van Grieken" a dépensé 80.000 euros sur Facebook durant un mois. Par comparaison, lors de la dernière campagne électorale, 600.000 euros avaient été dépensés. Par ailleurs, le compte du député européen Tom Vandendriessche a acheté pour plus de 22.000 euros d'espaces de propagande sur Facebook en un mois. Par rapport à d'autres partis, ces dépenses sont importantes. La N-VA a dépensé 3.203 euros en publicités sur Facebook ces trente derniers jours et Groen 1.273 euros. Belga