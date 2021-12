Choquante, interpellante, inspirante... Quelle a été la phrase de l'année ? Votez pour celle qui vous a le plus marqué, jusqu'au 23 décembre prochain. Et repassez en revue, par la même occasion, l'actualité de l'année écoulée. Qui n'aura pas été faite que de covid... n'en déplaise à Franck Vandenbroucke.

Bulle de 1, horeca fermé, activités très limitées... Souvenez-vous, le printemps dernier. Dans l'Echo, le 17 avril, le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit) donnait une (rare) interview sur les mesures sanitaires en vigueur. Et sortait cette phrase, de son ton professoral: "Le virus s'en fiche, des déclarations politiques. Et la population aussi, je crois".

Neuf mois plus tard, le virus est toujours là, tout comme les mesures visant à lutter contre un énième rebondissement de la pandémie. Franck Vandenbroucke est de plus en plus contesté. Et la population toujours plus lasse. Car les déclarations politiques, elles, ne se fichent pas du tout du virus...

Cette punchline du ministre de la Santé sera-t-elle la phrase de l'année ? Votez dans le sondage ci-dessous et découvrez ici notre sélection des 19 autres phrases qui ont marqué l'année écoulée. Une manière de revivre l'actualité de 2021.

Bulle de 1, horeca fermé, activités très limitées... Souvenez-vous, le printemps dernier. Dans l'Echo, le 17 avril, le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit) donnait une (rare) interview sur les mesures sanitaires en vigueur. Et sortait cette phrase, de son ton professoral: "Le virus s'en fiche, des déclarations politiques. Et la population aussi, je crois". Neuf mois plus tard, le virus est toujours là, tout comme les mesures visant à lutter contre un énième rebondissement de la pandémie. Franck Vandenbroucke est de plus en plus contesté. Et la population toujours plus lasse. Car les déclarations politiques, elles, ne se fichent pas du tout du virus...Cette punchline du ministre de la Santé sera-t-elle la phrase de l'année ? Votez dans le sondage ci-dessous et découvrez ici notre sélection des 19 autres phrases qui ont marqué l'année écoulée. Une manière de revivre l'actualité de 2021.