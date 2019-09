Pour la N-VA, un budget équilibré n'est plus sacré. Ce faisant, elle prend le même chemin que le gouvernement wallon arc-en-ciel.

Vous vous en souvenez certainement. À l'approche des élections de 2014, le président de la N-VA, Bart De Wever, a lancé " Show us the money ". C'était une critique virulente à l'encontre du Premier ministre Elio Di Rupo (PS), qui, selon De Wever, avait fait trop peu pour mettre de l'ordre dans les finances publiques. La N-VA a remporté les élections et formé un gouvernement fédéral avec le MR, l'Open VLD et le CD&V. Ils ont convenu d'équilibrer le budget d'ici 2018.

