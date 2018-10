"Le Vif/L'Express lâche les chiens" : Froud & Stouf, un numéro d'humour mordant

Fred Jannin et Stefan Liberski redonnent vie et vigueur à Froud & Stouf, leur duo de cabots (un peu) philosophes via un beau livre et une exposition. L'occasion de les laisser frétiller de la queue et du verbe dans nos pages.