L'usage du vélo se multipliant pour les déplacements quotidiens, les gares s'équipent pour accueillir les cyclistes désireux de poursuivre leur voyage en train.

Mais certains d'entre eux préfèrent monter à bord du train avec leur vélo. Pour ceux-là, la SNCB a prévu des billets " vélo " et des cartes " vélo d'un jour ". Il s'en est vendu, au total, 153 800 en 2013, et 200 600 en 2018. La carte " vélo d'un jour " n'existe plus depuis le 1er février 2019. Seuls les trains modernes, équipés de zones polyvalentes avec sièges rabattables, peuvent embarquer plusieurs vélos, sans possibilité de réservation préalable. Le nombre de vélos admis à bord des trains est donc forcément limité. Pour pallier cet inconvénient, la SNCB autorise aujourd'hui de voyager avec un vélo pliable sans avoir à payer de supplément... M. La.