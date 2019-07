Notre taux d'emploi augmente, mais l'écart avec le reste de l'Europe grandit. Le fossé entre la Flandre et la Wallonie se creuse également. Et les politiciens font comme si de rien n'était.

La vérité a ses droits, même si elle fait mal : le taux d'emploi en Belgique est lamentable. Le nombre de Belges actifs âgés de 20 à 65 ans est passé de 68% en 2008 à 69,7% l'année dernière. Mais ailleurs en Europe, le taux d'emploi a augmenté beaucoup plus. Une étude de Randstad révèle qu'il y a dix ans, le taux d'emploi belge était inférieur de 2,2 points de pourcentage à la moyenne de l'UE, mais qu'il est maintenant de 3,4 points de pourcentage. L'écart se creuse donc de plus en plus. Dans un classement par taux d'emploi, la Belgique est passée de la 20e à la 24e place au cours des dix dernières années. Seules la Grèce, l'Espagne, l'Italie et la Croatie font pire.

