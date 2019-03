Le syndicat étudiant Unécof met la clé sous la porte

Pour être reconnu, un syndicat doit représenter au moins 15% des étudiants dans les universités, dans les hautes écoles et dans les écoles supérieures des arts. Alors que la plupart des contradictoires (assemblées lors desquelles un établissement élit le syndicat étudiant qui le représentera) ont déjà eu lieu et ont profité à la Fef, les administrateurs de l'Unécof ont dû se rendre à l'évidence: aucune université, et pas suffisamment d'écoles supérieures des arts n'ont choisi l'Unécof cette année.

Dès cet été, et avant l'éventuelle création d'une nouvelle ORC à l'avenir, la Fef se présentera donc comme le seul syndicat étudiant.