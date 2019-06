Presque tous les partis politiques flamands sont à la recherche d'un nouveau président. Et surtout, d'un avenir.

Alors que la pantomime politique entourant la formation des gouvernements agace de plus en plus, les partis politiques se bousculent pour la présidence. Ce n'est pas seulement le cas au PS et au MR, mais aussi en Flandre. C'est le cas du CD&V, qui a perdu six sièges au parlement et est retombé à 15% pour devenir le troisième parti en Flandre. Wouter Beke a déjà offert sa démission le soir de l'élection. Cela a été refusé à l'époque, mais il y aura de nouvelles élections présidentielles et il est presque certain que Beke ne sera pas candidat.

...