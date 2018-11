Le site Total à Feluy bloqué par les gilets jaunes et opération escargot à Tournai

Le blocage du site a commencé vendredi. Plusieurs dizaines de manifestants distribuaient aussi des tracts aux automobilistes pour protester contre la hausse du prix des carburants. A la demande de Total, des huissiers sont intervenus pour imposer des astreintes en cas de poursuite des blocages. "Nous ne constatons pas de risque de pénurie de carburants", a précisé un porte-parole du groupe Total à l'Agence Belga.

"La situation est analysée au fur et à mesure et nous n'avons pas encore de bilan complet. Nous demandons toutefois aux automobilistes de ne pas changer leurs habitudes de consommation et de ne pas se précipiter vers les pompes, ce qui pourrait catalyser une pénurie", a-t-il ajouté.

Inspirés par l'initiative citoyenne du même nom prévue en France, les "gilets jaunes" - des automobilistes excédés par le prix des carburants - veulent marquer leur mécontentement contre la hausse des prix des produits pétroliers.

Peu avant 09h00, une cinquantaine de véhicules ont emprunté la chaussée de Renaix et se sont dirigés vers le pont Morel, à l'angle des boulevards des Déportés et des Combattants. Les protestataires ont ensuite pris la direction de la gare, puis du rond-point Imagix où ils ont fait demi-tour pour se diriger vers le complexe commercial des Bastions.

"Il y a quelques embarras de circulation mais aucun incident à déplorer. On ignore pour l'instant où se dirigeront ensuite les manifestants. Il nous ont assuré qu'ils ne quitteraient pas la ville de Tournai et qu'ils ne bloqueraient pas de dépôts de carburants, notamment dans le zoning industriel de Orcq-Marquain. La fin de l'opération est prévue vers 18h00", a affirmé le commissaire divisionnaire Joël Danis, qui supervise l'opération dans le Tournaisis.

En France, les "gilets jaunes" ont commencé à se rassembler à l'aube pour bloquer routes et points stratégiques à travers le pays lors d'une "mobilisation générale" indédite contre la hausse des prix des carburants. Au 1er janvier 2019, les taxes sur le gazole doivent y augmenter de 6,5 centimes d'euro par litre et celles sur l'essence de 2,9 centimes.