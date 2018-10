Le "silence" des Flamands de l'IVG

Alors que du côté francophone, des voix se sont levées pour dénoncer le manque d'avancée apporté par ce texte, les médias du nord du pays n'ont, semble-t-il, pas jugé nécessaire de relayer les critiques, qui pointent notamment le maintien des sanctions pénales, et le non-respect du droit des femmes à disposer librement de leur corps. Début septembre dernier, environ 1 500 personnes avaient manifesté à Bruxelles pour dénoncer cette situation. Parmi elles, une petite minorité de Flamands. Peut-on dès lors en déduire que le sujet n'intéresse plus ou ne mobilise plus les néerlandophones ? Rien n'est moins sûr.

...