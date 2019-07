Le seuil européen d'alerte à la concentration d'ozone dans l'air, à partir duquel l'ensemble de la population est invitée à éviter tout effort physique inhabituel en plein air, pourrait être dépassé localement ce jeudi, avec un risque plus important au nord du pays, met en garde la Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE) dans son bulletin du jour.

Ce seuil d'alerte est de 240 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air. Quant au seuil d'information (180 microgrammes), à partir duquel est lancée une mise en garde pour les personnes sensibles à la pollution de l'air (enfants, personnes âgées et personnes souffrant de problèmes respiratoires), il a été franchi en 24 points de mesure ce mercredi (13 en Flandre, 8 en Wallonie et 3 à Bruxelles), avec des pics régionaux à Aarschot (232), Corroy-le-Grand (190) et Neder-over-Heembeek (219). La situation devrait s'améliorer vendredi avant un retour à la normale samedi, selon CELINE.