Le secteur touristique en Flandre se dirige vers un nouveau record

Les visiteurs étrangers représentent 750.000 nuitées supplémentaires (+11%) tandis que les touristes belges enregistrent 250.000 nuitées de plus (+4%). Les touristes étrangers venaient surtout des pays voisins. Ainsi, les Allemands étaient 10% de plus à se rendre en Flandre, les Français et Britanniques 12% de plus.

Les Chinois ne sont pas en reste (+24%), tout comme les Brésiliens (+20%) et les Américains (+17%). De plus en plus de visiteurs étrangers viennent en Flandre pour un court séjour, avec un nombre de nuitées limité, semble-t-il.