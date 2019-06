Le Samusocial, le dispositif d'urgence pour personnes sans-abri à Bruxelles, a activé lundi matin son plan canicule en raison des fortes chaleurs, a indiqué lundi Marie-Anne Robberecht, sa porte-parole. Grâce au soutien de Nestlé, ce sont 20.000 bouteilles d'eau qui seront livrées mardi et qui seront distribuées durant l'été.

Le plan canicule du Samusocial s'adresse aux personnes vivant dans la rue, avec une attention particulière aux plus âgées, à celles souffrant de problèmes de santé mentale, qui pourraient ne pas réagir au sentiment de soif, et aux malades qui ont besoin de s'hydrater. Des équipes circulent en journée, mais aussi de nuit, pour leur donner des bouteilles d'eau et pour s'enquérir de l'état de santé des plus vulnérables.

Des plans indiquant les points d'eau potable et les installations sanitaires, édités par l'ASBL Infirmiers de rue, leur sont également distribués. "On demande aux personnes de continuer à nous faire des signalements comme elles le font, via notre boîte info ou via le numéro 0800/99.340, au sujet de personnes qui leur semblent en détresse afin qu'on puisse envoyer une de nos équipes sur place", a ajouté Marie-Anne Robberecht.

En 2018, à la suite du scandale entourant l'organisation, le Samusocial était aux prises avec une pénurie de bouteilles d'eau. Nestlé avait alors donné 21.000 bouteilles d'eau. Une campagne avait de plus été mise en oeuvre en juillet dernier pour pallier au manque. Ce nombre avait alors grimpé au-delà des 25.000 bouteilles d'eau collectées grâce aux dons divers, auxquelles se sont encore ajoutées 1.000 gourdes fournies par Vivaqua et près de 10.000 euros récoltés qui avaient également servi à acheter de l'eau. Le stock avait finalement été suffisant pour traverser la canicule.

Cette année, des bouteilles d'eau du stock précédent sont encore disponibles. Les besoins seront évalués en fonction de la durée de la canicule.