Cinq ans après le sabotage de Doel 4, il n'y a toujours pas le moindre suspect en vue. Une impasse qui a poussé la police et le parquet à lancer un nouvel appel à témoin autour de ce mystérieux sabotage. Dans la foulée, VTM signale que deux autres incidents, qui eux aussi avaient perturbé le fonctionnement de la centrale, avaient déjà eu lieu quelque temps auparavant. Il est possible que l'auteur rode toujours au sein de la centrale nucléaire. Le magazine Knack revient sur cette enquête qui n'a toujours pas abouti.

Cinq ans plus tard, le mystère demeure : qui a saboté la turbine à vapeur de Doel 4 le 5 août 2014 ? Une question auquel personne n'a encore trouvé de réponse. Pourtant ce sabotage avait entraîné le démantèlement complet de la turbine de 1500 tonnes, une blague qui avait couté la bagatelle de 30 millions. En outre, l'arrêt de la centrale avait fait perdre plus de 100 millions d'euros à son propriétaire, Engie Electrabel. Doel 4, d'une capacité de 1039 mégawatts et le plus grand des 7 réacteurs nucléaires belges, n'avait pu à nouveau fournir de l'électricité que fin décembre 2014.

...