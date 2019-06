"Le rôle des médias a été prépondérant dans la montée du Vlaams Belang"

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

Comment comprendre la montée de l'extrême droite en Flandre ? Le philosophe, écrivain et éducateur néerlandophone Bleri Lleshi l'explique par le cynisme antipolitique, par le ras-le-bol des problèmes non résolus et par le jeu trouble de la N-VA et des médias flamands. Bien plus que par le racisme individuel...

Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang, à la sortie du palais royal de Bruxelles après son entrevue avec le roi Philippe. © LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGAIMAGE