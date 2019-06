Le Roi Philippe a prolongé lundi, à leur demande, la mission d'information confiée à Johan Vande Lanotte et Didier Reynders après les élections fédérales du 26 mai. Il les a chargés de lui faire à nouveau rapport le 1er juillet.

Ils mèneront des discussions approfondies avec les partis encore utiles pour former un gouvernement fédéral sur différents thèmes, ont-ils indiqué au cours d'une conférence de presse, en commençant par le budget mais aussi la concertation sociale, le marché du travail, le pouvoir d'achat, le climat, la lutte contre la pauvreté et la politique dans différents départements: justice, police, pensions, migration, etc.

Le 30 mai, le chef de l'Etat a chargé ces deux hommes politiques expérimentés "d'une mission d'information visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral". Dans ce cadre, il leur a été demandé de garder le contact avec les formateurs régionaux et communautaires.

Le 6 juin, à l'issue d'un premier rapport au Roi, Johan Vande Lanotte et Didier Reynders ont appelé à la constitution rapide d'un gouvernement fédéral majoritaire de plein exercice afin de pouvoir faire face aux défis qui attendent le pays, notamment la gestion du Brexit et le respect des obligations budgétaires européennes. A cette occasion, ils ont constaté l'existence d'un consensus politique excluant le Vlaams Belang et le PTB du futur gouvernement fédéral.