Le roi Philippe est conscient des "contraintes" dans lesquelles les dirigeants politiques doivent travailler mais "les défis sont tels qu'il faut les relever sans tarder, avec courage et détermination", a-t-il déclaré samedi dans son discours à l'occasion de la Fête nationale. Ces défis sont de surcroît "à ce point liés entre eux qu'ils nécessitent une intense coopération à tous les niveaux", a poursuivi le Roi, plaidant pour un "dialogue ouvert et vrai" pour aboutir.

D'après le souverain, "la voix des citoyens s'est exprimée de façon diverse" lors des élections le 26 mai dernier mais elle demande "une attention particulière pour les mêmes sujets: l'emploi, le climat, la précarité, la migration". Alors que les négociations fédérales et régionales (à l'exception de celles à Bruxelles) sont toujours en cours, le Roi appelle à trouver des solutions "sans tarder" pour faire face aux nombreux défis. La coopération et un dialogue "ouvert et vrai" seront indispensables pour y parvenir, estime-t-il.

"Dialoguer dans l'ouverture, c'est vouloir comprendre l'autre dans ses convictions et ses choix, même si on ne les partage pas. C'est faire sentir à l'autre qu'il est indispensable à la recherche de solutions, sans exclusive. C'est éviter le mensonge et le mot qui blesse", développe le souverain. Un dialogue vrai implique aussi de "faire face à la complexité en cultivant la nuance et en recherchant la complémentarité", précise-t-il. "Dans des domaines comme le climat et l'emploi, mais aussi la mobilité, l'énergie, l'enseignement et la formation, seule une action coordonnée dans un dialogue ouvert et vrai peut rendre l'action plus efficace", insiste le Roi. "Notre diversité et notre complémentarité sont notre force. C'est comme cela que le monde nous connaît et c'est là qu'on nous attend. Peut-être que nous n'en avons pas suffisamment conscience. C'est pourtant notre nature profonde. Cela doit être notre fierté. De tout ceci peut naître une ambition nouvelle pour notre pays", affirme-t-il encore.