Le roi Philippe fait citoyen d'honneur de la Ville de Séoul

(Belga) Le roi Philippe a été élevé mardi au rang de citoyen d'honneur de la Ville de Séoul au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel de ville de la capitale coréenne. Le roi des Belges a reçu cette distinction des mains du maire de la mégalopole de plus de 10 millions d'habitants, Won-Soon Park.

La citoyenneté d'honneur est accordée aux personnes qui aiment et chérissent la Corée du Sud. Et pour le maire séoulite, le roi Philippe en fait partie. C'est la quatrième fois que le souverain se rend dans le pays du matin calme, en tant que prince ou en tant que roi. "Merci pour votre affection envers notre pays", a déclaré M. Park. Plus de 800 personnes originaires de pas moins de 97 pays différents ont déjà obtenu ce titre. Parmi elles, des personnalités connues telles que Jackie Chan en 1999. La s?ur du roi, la princesse Astrid, avait également été faite citoyenne d'honneur lors de son passage à Séoul il y a deux ans à l'occasion d'une mission économique. Les citoyens d'honneur de la Ville de Séoul bénéficient de plusieurs avantages. Ils peuvent notamment participer gratuitement à des événements organisés par les autorités et entrer gratuitement dans des musées de la ville. Ils peuvent également prendre les transports publics sans devoir débourser un seul won. (Belga)