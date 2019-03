Le respect du travailleur, business model gagnant

Salvatore Curaba répète que c'est en donnant de l'amour à ses collaborateurs qu'une entreprise peut progresser et qu'un vrai patron est avant tout une personne au service de ses équipes. Un business model où les actionnaires sont exclusivement des travailleurs et qui fonctionne : taux de présentéisme de 99,2 % et bénéfices en 2018 de plus de quatre millions d'euros. Un succès que Curaba décrit dans un livre (1) et applique à la Raal, Royale association athlétique louviéroise, le club de foot qu'il a racheté en 2017 avec d'autres investisseurs. Rencontre.

...