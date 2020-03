Les Belges appellent beaucoup plus et utilisent également davantage leur internet fixe depuis les mesures prises dans le pays pour endiguer la propagation du coronavirus, ressort-il des chiffres de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

Mardi, 60% d'appels supplémentaires ont été passés par rapport à la semaine dernière, à la fois par mobile et par ligne fixe, ce qui a entraîné des problèmes de connectivité, en particulier le matin, a déclaré le porte-parole de l'organisme, Jimmy Smedts.

Le réseau téléphonique était surtout surchargé entre 10h30 et midi. A ce moment-là, certains appels téléphoniques n'étaient pas possibles. Le problème résidait dans les points d'interconnexion, sur lesquels les appels d'un opérateur vers le réseau d'un autre opérateur étaient transférés et parfois saturés. "Les opérateurs sont en contact très étroit entre eux et ont donc rapidement recherché des solutions", explique M. Smedts.

