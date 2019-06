L'Aïd Al Fitr, qui marque la fin du ramadan pour la communauté musulmane, a été fixé à mardi, indique lundi soir l'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) après une réunion du Conseil des théologiens.

"Le premier jour du mois de Chawal 1440 correspond au mardi 4 juin 2019, jour de l'Aïd Al Fitr, marquant la fin du Ramadan pour la communauté musulmane de Belgique", annonce l'EMB. "Que cette fête soit l'occasion d'un moment de partage, de joie et de solidarité avec les plus démunis", conclut le communiqué. Le ramadan est considéré comme le mois au cours duquel le Coran a été révélé à Mahomet. Il s'agit d'une période de prière et, pour ceux qui ne sont pas dispensés en raison de leur état physique, de jeûne, lequel constitue l'un des cinq piliers de l'islam. Il se termine avec la fête de l'Aïd Al Fitr.