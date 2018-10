Nicolas De Decker Journaliste Opinion

Le PTB, une certaine idée de l'utile

On prête à Lénine quelques qualités, beaucoup de défauts, et de nombreuses expressions apocryphes, parmi lesquelles celle de l'idiot utile. L'idiot utile dont Lénine n'a donc jamais parlé, ce serait cet honnête homme qui défendrait, de bonne foi, la cause de manipulateurs de mauvaise foi. Mais aujourd'hui, même la momie de Vladimir Ilitch ne distinguerait pas l'idiot de l'utile dans la façon dont le plus grand parti léniniste de Belgique, le PTB, affronte les élections communales et leurs effets.