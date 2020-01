Le PTB/PVDA lance vendredi à l'occasion de sa réception de Nouvel An organisée à Anvers une campagne qui doit se conclure le 1er mars en une "Grosse Colère, une marche pour une autre politique".

Le parti d'extrême-gauche veut par le biais d'une manifestation à Bruxelles faire savoir qu'il "s'oppose à la scission du pays" et exprimer son mécontentement à propos des négociations interminables en cours pour former un nouveau gouvernement fédéral.

D'après le président du parti, Peter Mertens, notre pays est actuellement "pris en otage d'une part par des politiciens adeptes du petit jeu politique et d'autre part par des séparatistes". Il estime aussi que le mécontentement des Belges envers les politiciens après neuf mois de négociations infructueuses est grand. "La solution est d'enfin prendre au sérieux le signal social de ces élections", affirme-t-il. "On parle alors de pensions décentes, d'accès aux soins et de fiscalité juste. On parle alors aussi d'une meilleure collaboration à travers le pays et de la fin des privilèges politiques. Cela doit constituer le coeur d'une autre politique".

Selon Peter Mertens, les partis traditionnels ont mis sur pied un "fédéralisme de combat inutile", coûteux, inefficace et antisocial. "Nous avons quatre ministres du climat qui se disputent et quatre ministres de la mobilité qui se chamaillent" dit-il. "Arrêtez ça. La solution n'est pas de diviser le pays, mais de travailler davantage ensemble."

Le PTB veut faire passer ce message avec la "Grosse Colère", une manifestation qui débutera le dimanche 1er mars à 13h30 à la Gare Centrale de Bruxelles.

