Le président du PS, Elio Di Rupo, souhaite la révision de la loi qui détermine la hauteur des montants qui vont du gouvernement fédéral vers les régions et les communautés. Mais la question communautaire n'est pas un thème électoral.

C'est lors d'une interview qu'a accordé Elio Di Rupo au journal économique De Tijd, le week-end dernier, que la vérité a jailli : le président du PS souhaite une réforme de la loi de finances. Cette loi régit les sommes que les régions et les collectivités reçoivent du gouvernement fédéral pour exercer leurs compétences. Étonnamment, cette déclaration n'est pas parvenue jusqu'à l'édition papier du Tijd, mais seulement sur son site. Les autres journaux flamands n'ont pas repris le message, à l'exception du journal Het Laatste Nieuws, qui, caché à la page six, lui a consacré un tout petit article. En pleine campagne électorale, la sortie de Di Rupo ne manque pourtant pas d'importance: l'ancien Premier ministre choisit la fuite en avant, car la Communauté française et la Région wallonne souffrent de difficultés financières qui n'iront pas en s'améliorant les prochaines années, bien au contraire.

...