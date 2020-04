Le professeur et l'assistant de l'UGent démissionnent après un live stream controversé

Le professeur et l'assistant du département des sciences de la communication de l'UGent qui avaient insulté des policiers dans un live stream avec des étudiants ont démissionné et le recteur a accepté cette démission, a confirmé mardi l'Université de Gand. L'un des deux hommes avait appelé les policiers "Sieg Heil" et "Bienvenue en Allemagne nazie", après que la police soit intervenue pour nuisance nocturne.

