Le prix unique du livre d'application à Bruxelles à partir du 5 avril

(Belga) Le prix unique du livre sera d'application à Bruxelles à partir du 5 avril, confirme le cabinet de la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles Alda Greoli (cdH). La loi portant assentiment à l'accord de coopération du 25 juin 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Communauté flamande relatif à la protection culturelle du livre a en effet été publiée mardi au Moniteur belge.

Cet accord de coopération concerne les institutions biculturelles bruxelloises. Il avait été conclu par les ministres Alda Greoli (Wallonie-Bruxelles), Kris Peeters (Fédéral) et Sven Gatz (Communauté flamande). Concrètement, les règles à Bruxelles seront les mêmes que celles qui se trouvent dans les législations des deux Communautés. Les livres en français vendus dans la capitale devront respecter les règles du décret de la Communauté française du 19 octobre 2017 relatif au prix unique du livre et les livres en néerlandais vendus à Bruxelles devront respecter les règles de la Communauté flamande. Selon Alda Greoli (cdH), les objectifs de la mesure sont: la démocratisation du livre afin de promouvoir la lecture, la suppression de la tabelle, afin de supprimer la taxe payée par les consommateurs pour l'achat de livres édités à l'étranger ainsi qu'une juste concurrence entre les petits libraires, les grandes surfaces et les sociétés de vente en ligne. Dès le 5 avril, le prix unique du livre sera donc d'application sur l'ensemble du territoire belge. (Belga)