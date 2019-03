Le président congolais Tshisekedi au Rwanda pour présenter son programme de relance

(Belga) Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé dimanche soir à Kigali pour participer à la 7ème édition de l'African CEO Forum, un rendez-vous des chefs d'entreprise du continent qui rassemble durant deux jours quelque 1.500 participants pour discuter notamment de l'instauration d'une zone de libre-échange sur le continent, rapportent lundi les médias congolais et rwandais.

M. Tshisekedi a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Richard Sezibera, et par la maire de Kigali, Marie Chantal Rwakazina, avant de s'entretenir avec son homologue rwandais Paul Kagame. Aucune information n'a filtré de cette rencontre mais des "indiscrétions" mentionnent les questions sécuritaires et économiques comme thème de l'entretien. Les relations entre Kinshasa et Kigali sont complexes. Depuis 1996, le Rwanda a notamment soutenu différentes rébellions en République démocratique du Congo (RDC). La visite du nouveau chef de l'Etat congolais avait été précédée voici deux semaines par celle de son directeur du cabinet, Vital Kamerhe. M. Tshisekedi devrait présenter lundi, au cours du Forum, les contours de son programme de relance économique pour la RDC deux mois après son investiture à la suite des élections contestées du 30 décembre dernier. Le Kigali Convention Center (KCC) accueille cette 7ème édition de l'Africa CEO Forum car c'est dans la capitale rwandaise qu'a été signé il y a exactement un an l'accord de création de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) par 49 pays africains avec l'objectif de faire passer les échanges intra-africains de 15% à 25% du commerce total du continent dans les dix ans. Plus de 1.500 participants sont attendus, essentiellement des entrepreneurs qui échangeront à travers une quarantaine de panels. Des ateliers public-privé réuniront aussi des dirigeants et actionnaires d'entreprise, investisseurs, chefs d'État et ministres sur l'intégration économique régionale. Ce rendez-vous des chefs d'entreprise du continent est organisé par le magazine Jeune Afrique et par la Banque mondiale. Son également attendus la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde et le président togolais Faure Gnassingbé, selon le journal rwandais 'The New Times' (gouvernemental).