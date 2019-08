Hannes De Reu (33 ans), ancien directeur réseau et mouvement du sp.a, veut devenir président du parti, indiquent vendredi plusieurs journaux. "J'ai un projet pour ramener le parti au premier plan", dit-

Hannes De Reu, qui est responsable fédéral au FOS Open Scouting annoncera vendredi/aujourd'hui ses intentions via une vidéo. Jusqu'en octobre 2017, Hannes De Reu était un proche collaborateur du président John Crombez. En tant que directeur de réseau et du mouvement, il était responsable de l'expansion des départements locaux et du renforcement des liens avec le syndicat et la mutuelle. Il avait été licencié par John Crombez. "Je n'ai pas de rancune. Il s'agissait d'une divergence d'opinion sur l'évolution du parti, pas plus que cela", dit-il.